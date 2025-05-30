В России испытали воздушный прототип спутниковой связи 5G

В Томской области завершены испытания российской системы спутниковой связи 5G. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ), передает ТАСС.

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Отмечается, что связь была реализована с борта самолета ТВС-2МС, который выступал в роли аналога спутника.

«Проведенные испытания позволяют нам говорить о возможности реализации созданной комплексной технологии системы связи 5G в будущих низкоорбитальных спутниковых группировках России», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что Минцифры собирается провести аукционы на частоты для подключения сетей пятого поколения. Шадаев также уточнил, что аукцион на частоты для 5G будет проведен по двум лотам. Заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявлял, что пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте России.

В конце марта стало известно, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром радиочастот на российских базовых станциях.