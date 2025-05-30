Ученый рассказал о давлении корональных дыр на Землю

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал о давлении корональных дыр на Землю.

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— За последние сутки была зарегистрирована (магнитная — прим. «ВМ») буря продолжительностью более суток, начавшаяся еще вчера в 3:00 по Москве и прекратившаяся (возможно, ненадолго) лишь сегодня около 5:00, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что общую обстановку в окружающем Землю космическом пространстве его коллеги продолжают оценивать как напряженную. Богачев в беседе с RT добавил, что в течение суток возможны повторные бури.

В Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что скорость потоков раскаленной солнечной плазмы может дойти до 700–800 километров в секунду и серьезно раскачать геомагнитное поле планеты. Специалисты уточняли, что при этом к текущему моменту активность звезды стала постепенно снижаться.

Конец мая 2025 года станет тяжелым испытанием для метеочувствительных людей. По предварительным данным, на Землю обрушится геомагнитный шторм, который продержится четыре дня. Предположительно, его могла спровоцировать солнечная вспышка максимальной категории X, которая произошла 25 мая.

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что магнитные бури могут спровоцировать мигрень. Также у людей могут проявляться бессонница, повышение внутричерепного и артериального давления.