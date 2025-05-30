В России представили преодолевающий пороги робот-пылесос

Компания Dreame Technology представила на российском рынке роботы-пылесосы Dreame X50 Ultra Complete и Dreame X50 Master, вертикальный пылесос H15 Pro Heat, а также многофункциональную станцию Z20 AquaCycle. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Флагманский робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete благодаря технологии ProLeap способен преодолевать пороги и ступени до 6 см, а адаптивная навигационная система VersaLift обеспечивает доступ под низкой мебелью.

По заявлениям производителя, высокая мощность всасывания в 20 000 Па, реализованная через систему Vormax, гарантирует качественную очистку любых поверхностей, а инновационная технология HyperStream с двумя вращающимися щетками позволяет эффективно собирать пыль, мусор и волосы, минимизируя уровень шума.

Автоматизация всех этапов уборки достигается за счет системы AceClean DryBoard и станции PowerDock 8 в 1, которая выполняет самоочистку, стирку и сушку швабр горячей водой, а также их дозаправку. Подключение к водопроводу делает X50 Ultra Complete автономным, а интеллектуальная система OmniDirt анализирует степень загрязнения и оптимизирует режим работы.

Робот-пылесос Dreame X50 Ultra Complete оценили в 149,9 тыс. руб., тогда как Dreame X50 Master обойдется уже в 159,9 тыс. руб. Другие новинки, включая вертикальные пылесосы Dreame H15 Pro Heat, Dreame Z20 AquaCycle Station, доступны за 69,9 и 74,9 тыс. руб. соответственно.