Эксперт рассказал о борьбе США и Китая за распространение ИИ в космосе

США и Китай вступили в открытую гонку по насыщению устройствами с искусственным интеллектом (ИИ) орбитальных систем.

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В какие именно космические системы внедряется ИИ, рассказал Юрий Жданов, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ.

- Юрий Николаевич, искусственный интеллект нужен во всех системах и отраслях, тем более – в космосе. Понятно, что возможности, в том числе финансовые и технологические, пока отстают от потребностей. Тут надо определиться, чему отдать приоритет. Что сейчас предпочитают американцы?

– Геопространственную разведку. Американские эксперты считают, что с помощью Агентства геопространственной разведки (NGA) они получат наиболее объективную информацию обо всем, что происходит на нашей планете – от наличия полезных ископаемых и прочих ресурсов, погоды, тектонических сдвигов, до перемещения войск. Именно это агентство и призывает к более быстрому внедрению ИИ.

NGA уже выбрало 10 компаний для заключения контракта на анализ спутниковых данных на сумму 290 миллионов долларов. Правда, предполагается конкурс поставщиков спутниковых снимков Земли и специалистов по анализу данных на получение заказов в рамках программы Luno.

— Где и как все это будет происходить?

— Об этом в деталях рассказывает Сандра Эрвин, которая пишет о военных космических программах, политике, технологиях и отраслях, поддерживающих этот сектор: «NGA (Агентство геопространственной разведки) планирует открыть кампус в Сент-Луисе в сентябре, чтобы расширить сотрудничество между государственным и частным секторами в области геопространственных данных. Здание стоимостью 1,7 миллиарда долларов — крупнейшая федеральная инвестиция в истории Сент-Луиса — заменит нынешнее здание NGA в центре города. NGA запустит программу стоимостью 700 миллионов долларов, которая поможет ИИ анализировать спутниковые снимки».

– Уже есть какие-то результаты?

– Сандра Эрвин приводит слова заместителя директора NGA Бретта Маркхэма на симпозиуме GEOINT. Один из руководителей этой удивительной разведки сказал, что агентство добивается успехов в использовании ИИ, но подчеркнул, что полномасштабное внедрение все еще находится в процессе разработки: «Хотя за последние 12 с лишним месяцев мы добились значительного прогресса, впереди еще много работы.

Перед NGA стоит задача собирать, анализировать и распространять геопространственную информацию (GEOINT) как для обеспечения национальной безопасности, так и для поддержки боевых действий».

- Чем эти «георазведчики» конкретно занимаются?

– Да, вопрос… По словам Сандры Эрвин, «аналитики NGA обрабатывают спутниковые снимки и другие пространственные данные для отслеживания глобальной активности — от отслеживания передвижения войск и определения местоположения военной техники до оказания гуманитарной помощи при стихийных бедствиях. В основе стратегии NGA в области ИИ лежит программа Maven, запущенная в 2017 году для внедрения компьютерного зрения в рабочие процессы военной разведки. В рамках Maven ИИ используется для анализа огромного количества изображений и видеоданных с целью выявления потенциальных военных целей, таких как транспортные средства, самолеты или инфраструктура. Эти инструменты призваны расширить возможности аналитиков за счет автоматизации задач по первоначальному обнаружению и выявлению аномалий быстрее, чем это могут сделать люди».

- То есть речь идет не только о сборе разведданных, но и об аналитике и даже прогнозировании возможных действий вероятного противника? NGA примеряет на себя функции оперативных управлений Комитета начальников штабов США?

– Возможно, какое-то дублирование происходит. Во всяком случае, Маркхэм настаивает на том, что NGA стремится ускорить интеграцию ИИ в аналитические и операционные процессы и хочет, чтобы ИИ использовался не только для распознавания объектов, но и во всех системах сбора и обработки данных: «Крайне важно, чтобы мы приняли более агрессивную стратегию интеграции в отношении искусственного интеллекта. Необходимо внедрить больше инструментов на основе ИИ в процессы управления коллекциями агентства, чтобы соответствовать спросу и иметь возможность эффективно и точно настраивать наши системы».

– Полагаю, такая стратегия будет принята в ближайшее время, если уже не принята…

– Согласен - спрос растет. По словам Маркхэма, нагрузка на NGA увеличивается в связи с целым рядом геополитических факторов, включая войну на Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, глобальную деятельность Китая и более широкие военные потребности региональных командований. Агентство также предоставляет геопространственные данные для реагирования на внутренние и международные стихийные бедствия (побочный, так сказать, продукт, который оправдывает действия агентства в глазах населения своей прикладной полезностью).

– Как это они делают?

– Весьма эффективно: NGA создает более широкую инфраструктуру искусственного интеллекта, включая стандартизированные обучающие данные (метки изображений), многоразовые модели и рекомендации по «ответственному использованию искусственного интеллекта». Эти усилия направлены на создание масштабируемой и надежной основы для внедрения искусственного интеллекта в рабочих условиях, отвечающей как техническим, так и этическим ожиданиям.

Маркхэм признал, что, несмотря на значительный прогресс в области машинного обучения и компьютерного зрения, агентство до сих пор не раскрыло весь потенциал своих данных: «Я не думаю, что мы в полной мере используем возможности, необходимые для того, чтобы получать, управлять и манипулировать данными, которые у нас сейчас есть. Я думаю, что мы находимся на ранних стадиях интеграции и внедрения ИИ, и меня очень воодушевляет то, что мы уже увидели».

— Что они предполагают делать дальше, как развиваться?

– Сандра Эрвин считает, что NGA стремится наладить взаимодействие с индустрией ИИ. И для этого готовит несколько предстоящих мероприятий. Так, 9 июня в штаб-квартире NGA в Спрингфилде, штат Вирджиния, состоится День индустрии ИИ. По словам Маркхэма, агентство предоставит актуальную информацию о развитии ИИ и выявит технологические пробелы.

Компаниям предлагается заранее подать официальные документы. Отобранные предложения могут быть представлены на предстоящем Дне презентаций ИИ. А в ноябре NGA проведет саммит GEOINT AI, также в Спрингфилде, чтобы обсудить будущее геопространственной разведки.

— Каким видится это будущее?

– Кто же об этом вам расскажет правду? Вот и Маркхэм выразился весьма туманно, мол, сотрудникам NGA необходимо будет адаптироваться к этой новой эре: «Мы должны расширить внедрение, интеграцию и использование искусственного интеллекта во всех сферах нашей деятельности. Это позволит нам масштабироваться, анализировать больше изображений и быстрее находить интересующие нас цели».

— Такая демонстративная активизация американцев в космосе – реакция на строительства на орбите китайского суперкомпьютера с ИИ?

– Возможно. Действительно, в СМИ появилась информация, что Китай создает в космосе полноценный ИИ-суперкомпьютер, который будет обрабатывать данные прямо на орбите. В мае на орбиту уже выведена первая партия из 12 спутников, которая станет частью сети под названием Three-Body Computing Constellation.

— Что это такое?

– Если очень упрощенно, это космический ИИ-сервер нового поколения. В перспективе китайцы намерены создать орбитальную инфраструктуру из 2 800 спутников, каждый из которых будет оснащен мощной вычислительной системой. Их задача — перенести обработку данных с Земли в космос, чтобы избавиться от проблем с передачей информации, задержками и ограниченной пропускной способностью. Это, кстати, - о заслоне от киберрисков, всяких там хакеров и дропперов. Даже, если не удастся договориться о сотрудничестве в борьбе с киберпреступностью с так называемым коллективным Западом, Китай будет в состоянии сам обеспечить кибербезопасность себе и своим союзникам. А остальные – как хотят.

— Это технологически возможно?

– Судя по просочившимся в СМИ данным, такие возможности у китайских ученых есть. Например, вакуум космоса – абсолютно холодный по определению и обеспечивает естественное охлаждение для суперкомпьютера, при этом солнечные панели поставляют энергию без углеродного следа. Это значит, что у таких космических вычислительных центров будет неограниченный доступ к любым нужным ресурсам. Более того, сейчас идет работа над созданием в космосе электростанций.

— Кстати, в чем преимущества обработки данных на орбите? На Земле, в комфортных условиях, кажется, думается лучше…

— Кому лучше? Людям? Да. Но когда спутники передают данные на Землю, они сталкиваются с рядом ограничений. Дело в том, что передача данных возможна только в узкие временные «окна», когда спутник проходит над конкретной станцией, а скорость ограничена. Надо успеть попасть в нужное время в нужное место. Это не всегда и не всем удается. В результате многие данные теряются. Согласитесь, есть над чем работать.

— Как эта проблема решается?

— Есть информация, что китайцы нашли решение, основанное на так называемой “периферийной обработке” (edge computing). Предполагается, что спутник сам анализирует полученную информацию и отправляет уже готовый результат. Это снижает нагрузку на наземную инфраструктуру и экономит ресурсы.

— За счет чего экономия?

– Эксперты утверждают, что каждый вычислительный спутник, выведенный на орбиту, уже сейчас способен выполнять 744 триллиона операций в секунду, а в совокупности — до 5 петафлопс. Для сравнения, новейшие ноутбуки с ИИ-помощниками достигают лишь 40 TOPS (триллионов операций в секунду). И это только начало. В будущем вся сеть сможет достичь 1000 петафлопс — уровня, сравнимого с крупнейшими земными дата-центрами (инженерными центрами обработки данных).

– Этот грандиозный проект – откровенный вызов Западу, конкретно – США? По сути, - очередной виток противостояния?

– Не обязательно. Судя по всему, Китай призывает к международному сотрудничеству. По словам Ван Цзяня, сотрудника лаборатории Чжэцзян, эта система будет доступна и для других стран: «В условиях стремительного роста потребностей в вычислительной мощности, особенно для ИИ и нейросетей, идея переноса дата-центров в космос становится все более актуальной. По оценкам, только к 2030 году дата-центры могут потребовать дополнительно 67 гигаватт энергии. И орбитальные вычисления могут стать частью решения этой энергетической задачи».

Заметьте, к подобному сотрудничеству американцы никого не зовут. В общем, кто-то готовится к военному переделу мира, а кто-то – к мирному его освоению. Вот уж действительно – каждому свое.