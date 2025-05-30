В Госдуме раскрыли путь для разблокировки YouTube в России

Для разблокировки YouTube в России необходимо, чтобы компания Google выплатила все назначенные штрафы, восстановила незаконно заблокированные каналы и разобралась со своим заброшенным оборудованием.

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Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — объяснил Немкин.

Он добавил, что еще одним условием для возвращения на российский рынок для YouTube является разблокировка аккаунтов российских блогеров, чьи каналы были заблокированы видеохостингом без решения суда.

До этого Антон Немкин отметил, что сейчас не идет речь об отключении YouTube в России.