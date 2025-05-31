Поступило предупреждение о приближении к Земле космических «убийц городов»

Ученые предупреждают, что астероиды, которые именуются «убийцами городов», могут направиться к Земле в течение нескольких недель после обнаружения фатальной ошибки в системе обнаружения

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По меньшей мере три астероида, которые могут нанести удар по Земле, скрываются за нашим ближайшим соседом в Солнечной системе, пишет Daily Mail. Новое исследование предупреждает, что Венера закрывает нам обзор многих околоземных астероидов - крупных космических камней, которые пересекают орбиту Земли или приближаются к ней, создавая потенциальную возможность разрушительного столкновения.

Исследователи из Бразилии, Франции и Италии обнаружили, что несколько астероидов, движущихся синхронно с орбитой Венеры, чрезвычайно трудно обнаружить, поскольку они часто скрыты солнечными бликами. В частности, орбиты трех из них - 2020 SB, 524522 и 2020 CL1 - находятся в опасной близости от Земли. Хуже того, эти астероиды движутся не по идеально стабильным траекториям, а это означает, что любое изменение силы тяжести может изменить их курс и притянуть к Земле.

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Три астероида, летящих рядом с Венерой, имеют диаметр от 330 до 1300 футов, что делает каждый из них способным сровнять с землей целые города и вызвать массовые пожары и цунами, отмечает Daily Mail.

Исследователи отметили, что обсерватория "Рубин" в Чили, возможно, сможет обнаружить смертоносные астероиды, приближающиеся из нашей слепой зоны вблизи Венеры, но время для их наблюдения будет чрезвычайно коротким и, возможно, продлится всего две-четыре недели.

Если бы один из этих астероидов попал в город, он образовал бы кратер шириной более двух миль и высвободил бы более чем в миллион раз больше энергии, чем при сбросе ядерной бомбы на Хиросиму в 1945 году, утверждает Daily Mail.

Международная команда, возглавляемая Валерио Каррубой из Университета Сан-Паулу, сосредоточила свое внимание на астероидах, которые вращаются вокруг Солнца по одной орбите с Венерой, называемых астероидами, находящимися на одной орбите с Венерой.

"В настоящее время известно о двадцати астероидах, находящихся на одной орбите с Венерой", - написали авторы в своем отчете для журнала Astronomy and Astrophysics. "Соорбитальный статус защищает эти астероиды от сближения с Венерой, но не защищает их от столкновения с Землей", - предупреждают ученые.

По сути, эти астероиды подобны танцорам, движущимся в ногу с Венерой, когда они оба движутся вокруг Солнца; они находятся на безопасном расстоянии от нее благодаря своим синхронизированным орбитам, отмечает Daily Mail. Однако их извилистые и непредсказуемые траектории могут пересекаться с траекторией Земли, и если они достигнут этой точки пересечения одновременно с Землей, они могут врезаться в нас.

Сближающиеся с Землей астероиды 2020 SB, 524522 и 2020 CL1 вызывают наибольшее беспокойство, поскольку каждый из них имеет очень малое минимальное расстояние пересечения орбит (MOID) - самое близкое расстояние между их орбитой и орбитой Земли вокруг Солнца. Меньший MOID означает, что вероятность столкновения астероида с Землей резко возрастает.

У этих трех астероидов, находящихся вблизи Венеры, MOID составляет менее 0,0005 астрономических единиц (AU), что примерно на 46 600 миль ближе, чем среднее расстояние Луны от Земли.

В апреле ученые НАСА увеличили вероятность столкновения астероида с Луной до четырех процентов. Этот прогноз был сделан после того, как вероятность столкновения с Землей возросла до 3,1 процента - это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный для крупного астероида.

Поскольку телескопы на Земле обладают ограниченной способностью видеть в космосе во всех направлениях, исследователи полагают, что к Венере необходимо запустить специальный космический зонд. Согласно их отчету, это единственное, что может полностью отобразить "все еще невидимые" опасные астероиды, скрывающиеся в слепой зоне Земли.

В феврале НАСА исключило возможность того, что другой астероид, известный как 2024 YR4, столкнется с Землей в 2032 году. Угрожающий космический камень имеет диаметр около 200 футов, и вероятность столкновения с Луной по-прежнему составляет 1 к 25. Если бы он упал на Землю, произошел бы взрыв, по меньшей мере, в 500 раз более мощный, чем при взрыве атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Несмотря на то, что планета вышла из опасной зоны, ученые все еще отслеживают 2024 ГОД4, чтобы узнать ее точный размер и состав. Если через семь лет астероид 2024 YR4 действительно столкнется с Луной, знание этих ключевых фактов может стать большим подспорьем для ученых всего мира. Взрыв не повлияет на Землю, но ученые впервые смогут наблюдать, как известный астероид создает лунный кратер в режиме реального времени. Данные, собранные в результате этого столкновения, могли бы помочь ученым больше узнать о других кратерах на поверхности Луны.