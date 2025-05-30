Разработана технология получения бензина из воздуха

Нью-йоркский стартап представил прототип установки, способной вырабатывать бензин из воздуха. Устройство размером с холодильник оснащено системами захвата воздуха и синтеза топлива. Оно работает на возобновляемой энергии, а производимый им бензин полностью совместим с существующими двигателями и не требует модификаций.

Установка улавливает углекислый газ из атмосферы и преобразует его в горючее. Топливо не содержит серы, этанола или тяжелых металлов, токсичных для окружающей среды. Его можно использовать не только для автомобилей, но также для бытовых, коммерческих или промышленных устройств.

Устройство состоит из трех шестиугольных блоков. Отдельные секции отвечают за разные этапы улавливания СО2 и синтеза топлива. На задней панели машины находится стандартная бензиновая форсунка, с помощью которой можно заправить автомобиль.

Устройство способно улавливать до 10 кг углекислого газа в день. Из этого количества оно произведет 1 галлон топлива. Всего в баках может храниться до 17 галлонов бензина.

Разработчик планирует начать внедрение установок осенью 2025 года. Важно, что производство такого топлива не приводит к повышенным выбросам парниковых газов и безопасно для экологии, сообщает Interesting Engineering.

Ранее российские ученые разработали технологию получения биоводорода из бытовых отходов. Она основана на использовании микроводорослей. Хлорелла ускоряет разложение отходов и выход биогаза. Получаемый водород станет экологичной альтернативой ископаемому топливу.