Китай выводит на околоземную орбиту тысячи спутников

Китай запускает проект, в рамках которого на орбите будет создана группировка из тысяч спутников. Его цель — разработка суперкомпьютера с искусственным интеллектом, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, проект Star Computing предусматривает использование 2800 спутников, общая мощность которых составит 1000 пета-операций в секунду. Спутники оснащены искусственным интеллектом, системами дистанционного наблюдения и лазерным каналом связи со скоростью 100 Гбит/с. Они будут применяться для научных изысканий, в чрезвычайных обстоятельствах и в сфере туризма.

Среди преимуществ вывода группировки — анализ данных на орбите, сокращение задержек, экологичность (работа на солнечной энергии). Однако проект несет риски: кибертерроризм, дестабилизация баланса, контроль ИИ без участия человека.

В других государствах также проявляют интерес к орбитальным суперкомпьютерам. Так, Эрик Шмидт, руководитель Google, выступил с инициативой создания центров обработки данных на орбите. А в России планируют использовать такие суперкомпьютеры на национальной станции РОС. Китай ранее успешно запустил в космос систему «Три спутника», состоящую из 12 космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что канадские физики разработали подход, позволяющий использовать тессеракты - многомерные математические кубические структуры - для кодирования информации в логических ячейках памяти в квантовых компьютерах.