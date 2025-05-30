На Земле уже больше суток длится магнитная буря

Магнитная буря, начавшаяся более суток назад, все еще сохраняется. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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По его словам, текущее состояние геомагнитной активности соответствует уровню G1, что классифицируется как слабая буря. При этом, несмотря на некоторое снижение активности, полной стабилизации обстановки пока не наблюдается.

Леус отметил, что возмущения в магнитосфере могут сохраняться и в течение пятницы, периодически достигая уровня слабой бури.

Пик магнитной буры пришелся на утро 29 мая. Явление произошло из-за заметного повышения геомагнитной активности, которая образовалась из-за формирования в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.

До этого специалисты предупреждали, что даже при относительно спокойной погоде совокупность факторов может сказаться на самочувствии, поэтому в последние дни мая лучше беречь здоровье.