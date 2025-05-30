Telegram оштрафовали на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы, посвященные гомосексуальным отношениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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Согласно документу, мессенджер признали виновным по статье о неудалении владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ. Всего специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов, посвященных однополым отношениям.

Telegram выписали два новых штрафа в России

20 мая суд в Москве оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на общую сумму 2,8 млн рублей за два административных нарушения. Первое нарушение касается невыполнения требований, предъявляемых к организаторам сервисов обмена сообщениями. Второе дело связано с нарушением закона о персональных данных.

В апреле Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить ряд каналов по требованию Роскомнадзора. Суд установил, что мессенджер не удалил «информацию или интернет-страницы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее в России заблокировали Telegram-каналы, в которых нелегально продавались данные из ЕГРН.