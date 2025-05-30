Блогер сравнил камеры Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra

Автор YouTube-канала The Tech Phenomena продемонстрировал, как делают фото Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra.

© Ferra.ru

Когда дело доходит до съёмки людей, особенно в помещении при искусственном освещении, Xiaomi 15 Ultra показывает себя действительно плохо по сравнению с Vivo X200 Ultra. Xiaomi склонен подавлять тени и некоторые средние тона, из-за чего они выглядят слишком тёмными.

Что касается фото на фронтальную камеру, то на Vivo можно менять цветовые профили, а у Xiaomi такой функции нет. Поэтому цветопередача лучше получается вновь на X200 Ultra.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

© The Tech Phenomena

Вывод

Xiaomi 15 Ultra на фоне Vivo был непоследовательным и чаще всего делал снимки хуже, чем X200 Ultra. В целом Xiaomi подходит разве что для съёмки пейзажей, архитектуры или чего-то ещё, где нет людей.