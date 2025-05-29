Пробуждение супервулкана в Италии может «погрузить планету в хаос»

Супервулкан Кампи-Флегрей в Италии может проснуться, в результате чего планета «погрузится в хаос», сообщает Daily Star.

«Если бы извержение произошло сегодня, облака вулканического пепла покрыли бы большую часть Европы, что привело бы к отмене авиарейсов», — говорится в публикации.

По мнению учёных, в результате извержения облако пепла может заблокировать солнечный свет, что приведёт к глобальному похолоданию, непредсказуемой погоде и проблемам с поставками продовольствия.

Таинственный подводный вулкан может извергнуться в 2025 году

Кампи-Флегрей представляет собой обширную кальдеру, возникшую из-за серии древних извержений. Последний раз вулкан проявил активность в 1539 году.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки.