Daily Star: пробуждение супервулкана в Италии может «погрузить планету в хаос»
Супервулкан Кампи-Флегрей в Италии может проснуться, в результате чего планета «погрузится в хаос», сообщает Daily Star.
«Если бы извержение произошло сегодня, облака вулканического пепла покрыли бы большую часть Европы, что привело бы к отмене авиарейсов», — говорится в публикации.
По мнению учёных, в результате извержения облако пепла может заблокировать солнечный свет, что приведёт к глобальному похолоданию, непредсказуемой погоде и проблемам с поставками продовольствия.
Таинственный подводный вулкан может извергнуться в 2025 году
Кампи-Флегрей представляет собой обширную кальдеру, возникшую из-за серии древних извержений. Последний раз вулкан проявил активность в 1539 году.
Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки.