В России представлена новая линейка смартфонов iQOO
Игровой суббренд iQOO китайской компании Vivo провел в Москве презентацию новой серии смартфонов.
В нее вошли две модели - iQOO Neo10 и iQOO Z10.
В первом производитель выделяет среди главных достоинств свежий процессор Snapdragon 8s Gen 4 и дисплей с флагманскими характеристиками.
Доступно три варианта расцветки: "файерболл", черный и золотой.
Цена стартует с отметки в 38 тыс. рублей. С нашим блиц-обзором новинки можно ознакомиться здесь.
iQOO Z10 может похвастаться аккумулятором повышенной ёмкости - 7300 мАч, что в связке с энергоэффективным чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, по заверениям инженеров, обеспечит солидный запас автономности.
Подобную выносливость оценили в 25 тыс. руб. за версию 8/256 Гб.
Кроме того, вендор из Поднебесной представил наушники iQOO Buds 1i за 2990 рублей.