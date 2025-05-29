В России представлена новая линейка смартфонов iQOO

Игровой суббренд iQOO китайской компании Vivo провел в Москве презентацию новой серии смартфонов.

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В нее вошли две модели - iQOO Neo10 и iQOO Z10.

В первом производитель выделяет среди главных достоинств свежий процессор Snapdragon 8s Gen 4 и дисплей с флагманскими характеристиками.

Доступно три варианта расцветки: "файерболл", черный и золотой.

Цена стартует с отметки в 38 тыс. рублей. С нашим блиц-обзором новинки можно ознакомиться здесь.

iQOO Z10 может похвастаться аккумулятором повышенной ёмкости - 7300 мАч, что в связке с энергоэффективным чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, по заверениям инженеров, обеспечит солидный запас автономности.

Подобную выносливость оценили в 25 тыс. руб. за версию 8/256 Гб.

Кроме того, вендор из Поднебесной представил наушники iQOO Buds 1i за 2990 рублей.