У берегов Кубы обнаружены загадочные руины древнего города

В 2001 году у западного побережья Кубы на глубине около 650 метров были обнаружены загадочные подводные сооружения, которые, по мнению ученых, могут быть останками затонувшего древнего города. Комплекс включает в себя каменные блоки, визуально напоминающие здания, улицы и пирамиды, при этом размеры отдельных конструкций достигают 400 метров в длину и до 40 метров в высоту.

Исследования показали, что эти постройки могли появиться более 6 тысяч лет назад, что делает их потенциально старше египетских пирамид и доколумбовой цивилизации майя. Такой возраст ставит под сомнение традиционные представления о развитии человеческих культур на территории Центральной Америки.

Открытие принадлежит канадским исследователям Паулине Залицки и Полу Вайнцвейгу, которые вели изучение с борта научного судна. Позже к ним присоединился кубинский геолог Мануэль Итурральде. Ученые использовали подводные камеры и роботизированные аппараты для съемки и сбора образцов. Материал, из которого состоят каменные блоки, внешне напоминает гранит, что вызвало дополнительные вопросы, поскольку гранитные породы на Кубе и в регионе Юкатана отсутствуют.

Согласно одной из гипотез, город мог располагаться на участке суши, соединявшем Кубу с полуостровом Юкатан, который впоследствии ушел под воду из-за тектонических процессов. Обнаружение этих структур вызвало волну интереса в научных кругах и вновь подняло дискуссии о возможном существовании Атлантиды, описанной Платоном.

Несмотря на значимость находки, дальнейшая экспедиция для более глубокого изучения региона так и не состоялась, оставив множество вопросов без ответа, сообщает издание Pravda.Ru.

Также новые археологические данные указывают на то, что возведение Великой Китайской стены началось примерно на три столетия раньше, чем предполагалось согласно ранее принятым историческим датировкам. Кроме того, челябинские ученые раскрыли, как делали украшения 4 тысячи лет назад.