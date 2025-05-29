В Перу обнаружены более 100 сооружений загадочной цивилизации Чачапойя

Всемирный фонд памятников (WMF) объявил о беспрецедентном открытии - в Перу обнаружено более 100 археологических сооружений цивилизации Чачапойя, о которой в основном известно только по преданиям инков.

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Всемирный фонд памятников в своем пресс-релизе сообщил, что более сотни ранее неизвестных сооружений археологи нашли на территории одного из самых загадочных комплексов - Гран-Пахатена. Этот памятник Чачапойя расположен в национальном парке Рио-Абисео в регионе Сан-Мартин.

Последний раз подобная находка была совершена там в 1980-х годах. До последнего времени археологам было известно всего 26 структур цивилизации Чачапойя. Однако в 2022 году под эгидой WMF стартовали масштабные раскопки. Исследование проводилось с использованием передовых технологий.

Использовались такие методы, как воздушное и наземное лазерное сканирование по технологии LiDAR, фотограмметрия, топографическая съемка и техноморфологический анализ.

Исследование растянулось почти на три года, но полученные результаты позволили впервые создать высокоточную карту всего комплекса в Гран-Пахатене и выявили сложную планировочную структуру.

Археологи отмечают, что найти сложную инфраструктуру Чачапойя удалось без нанесения какого-либо ущерба экосистеме или хрупким археологическим объектам.

Чачапойя, которую инки называли "воинами облаков", процветала между VII и XVI веками на восточных склонах Перуанских Анд. Свои города этот народ строил на высоте от 2000 до 3000 метров над уровнем моря. Их архитектурное наследие включает в себя круглые здания, церемониальные платформы, геометрические фризы и скальные гробницы.

"Воины облаков" долго сопротивлялись вторжению инков, но проиграли. Их владения были включены в состав Инкской империи в конце XV века, но вскоре на эти земли прибыли испанцы, и цивилизация Чачапойя исчезла.