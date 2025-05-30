Как ученые приблизились к Солнцу на 63 километра

«Капли дождя» на Солнце смогли рассмотреть с Земли ученые Национальной солнечной обсерватории США и Технологического института Нью-Джерси. Самое, пожалуй, совершенное изображение короны нашей звезды с разрешением до 63 км стало возможным благодаря новой технологии, так называемой адаптивной оптики.

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Поднимающиеся с поверхности Солнца сгустки плазмы, протуберанцы, которые делают в атмосфере светила петлю и падают вниз. Такие редчайшие кадры продемонстрировали недавно в Nature группа американских ученых. Они дополнили этой оптикой солнечный телескоп Гуда (диаметром 1,6 м) и впервые получили изображения короны с разрешением до 63 км.

Таким образом, как пишут исследователи, они впервые получили уникальную возможность исследовать солнечную корону, которая раньше была недосягаема для земной и даже космической оптики из-за слишком яркого светила. Ее могли наблюдать только во время солнечных затмений, да и то не так детально.

– Это прекрасная работа, смысл которой, однако, не в том, чтобы открыть нам что-то совсем новое о Солнце. Это прежде всего демонстрация возможности инструмента, которая показывает, с каким изумительным качеством можно сегодня наблюдать Солнце с Земли, в том числе применяя современные технологии обработки данных, – комментирует работу зарубежных коллег руководитель лаборатории Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

– Что это за технология – адаптивная оптика?

– Есть извечный спор специалистов: как лучше изучать космос, – с поверхности Земли или при помощи телескопов, размещенных на орбите. На Земле, как известно, можно строить очень крупные инструменты, с огромными зеркалами, которые потенциально способны дать очень высокое качество. Но им надо «смотреть» сквозь земную атмосферу, которая вносит множество помех и мешает наблюдениям. Поэтому современная астрономия ищет способы борьбы с влиянием атмосферы. Именно для этого и была придумана адаптивная оптика, которая способна корректировать искаженный атмосферой сигнал. Это, как правило, совокупность технических средств и программных методов, которые позволяют в режиме реального времени или постфактум компенсировать дрожание атмосферы и восстанавливать качественное изображение.

– У нас есть подобные технологии?

– Есть и не в одном месте. Я даже не хотел бы перечислять, так как боюсь кого-то обидеть и забыть. Выделил бы ГАИШ, ИСЗФ, в распоряжении которых находятся одни из самых современных инструментов такого вида. Но надо понимать, что это сложная система, которую нельзя просто купить, поставить и забыть. Поэтому важен не столько факт наличия такой системы, сколько её фактические возможности. В этом смысле распространенное видео является как раз демонстрацией научному миру, какого уровня достигла команда данного конкретного проекта.

– Насколько вы оцениваете качество съемки?

– Видео очень впечатляющее, производящее большой эффект даже на профессионала. Я бы даже сказал, что это близко к предельному качеству, которое сегодня можно достичь при наблюдениях с Земли.

– На них действительно предстает корона Солнца?

– Саму корону Солнца с Земли увидеть невозможно, она очень горячая, и ее излучение просто не проходит сквозь атмосферу Земли. В данном случае корона является фоном, на котором наблюдается более холодная плазма, которая была выброшена из расположенных ниже низкотемпературных слоёв, а теперь падает обратно. Иными словами, вещество, которое мы видим на снимках, самой короне не принадлежит.

– А на какую высоту подлетают эти капли плазмы?

– Иногда на сотни тысяч километров, но в данном случае я бы оценил, что процессы на видео происходят на высоте порядка 10 тысяч км или близко к этому.

– А с космического телескопа подобные картины получались?

– Такой высокой детализации, – пока нет. В космос просто невозможно вывести телескопы такого же размера, какие строят на Земле. В то же время космические наблюдения имеют много других преимуществ, недоступных более нигде. Но если говорить именно про детализацию снимка, то да, на видео максимально доступное на текущий момент качество, и оно возможно только с Земли.