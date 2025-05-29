Описано загадочное небесное тело редчайшего типа, испускающее невидимые лучи
"Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше. Это открытие может указывать на новый тип физики или новые модели звездной эволюции", - заявил руководитель исследовательской группы из Университета Кертина Цзыенг (Энди) Ван, комментируя результаты исследования, опубликованного в журнале Nature.
Как пишет Space.com, таинственный объект был идентифицирован при помощи нескольких телескопов, а наиболее важный вклад дали результаты, полученные рентгеновской обсерваторией Chandra. Именно ей удалось заснять, как тело испускает рентгеновское излучение и радиоволны.
Он получил название ASKAP J1832-0911 и находится в Млечном Пути на расстоянии около 15 000 световых лет от Земли. Исследователи установили, что он вспыхивает как в радиоволнах, так и в рентгеновских лучах каждые 44 минуты, а каждая такая вспышка длится две минуты.
Мерцающие небесные тела известны под названием "длиннопериодный транзиент" (LPT), однако ASKAP J1832-0911 оказался не похож ни на один другой из таких объектов, известных науке. Пока у астрономов нет объяснения тому, как генерируются сигналы, почему они "включаются" и "выключаются" через длительные, регулярные и необычные интервалы.
Впервые LPT были обнаружены в 2022 году. На данный момент астрономам известно всего около 10 подобных открытий.