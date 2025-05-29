Во Франции в СИЗО нашли 100-летние граффити мигрантов

Сотрудники Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) провели обследование помещений бывших казарм и обнаружили граффити, оставленные на их стенах столетие назад.

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Отчет об открытии появился на сайте Inrap. Работы проводились в городе Экруве по заказу Региональной археологической службы Лотарингии. Археологи обследовали здание № 7, где сто лет назад располагались казармы. В результате было обнаружено несколько сотен граффити, авторами которых в основном являлись польские мигранты.

Речь идет о поляках, прибывавших сюда с 1924 по 1928 год для работы на шахтах и в сталелитейной промышленности Лотарингии. Сейчас здание № 7 бывших казарм Марсо в Экруве используется как следственный изолятор Министерства юстиции. Однако до этого оно долгие годы было заброшено "из-за антисанитарных условий".

Несколько сотен граффити выгравированы или нарисованы на внутренних стенах здания. В основном они представляют собой имена и фамилии мигрантов, даты их прибытия и города, откуда они приехали. Среди граффити имеется несколько рисунков.

Авторами большинства граффити являются поляки, но археологи подчеркивают, что в этой казарме также проживали французы, прибывшие из других регионов страны, немцы, чехи, югославы и итальянцы.

Сами казармы были построены в период между 1913 и 1914 годами. Первоначально в них размещался 168-й пехотный полк. Во время Первой мировой войны тут размещался госпиталь № 20, а в 1924 году они стали сборным пунктом для иностранных рабочих, направлявшихся в Экрув перед отправкой на работу в шахты и сталелитейные заводы Восточной Франции.