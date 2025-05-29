Ученые обнаружили, что кошки распознают запах своего хозяина

В рамках нового исследования специалисты заметили, что кошки дольше обнюхивают незнакомца, чем своего хозяина. Это позволяет предположить, что они способны распознавать знакомых людей только по запаху.

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Ютаро Мияири и его коллеги из Токийского университета сельского хозяйства (Япония) изучили, могут ли кошки различать знакомых и незнакомых людей исключительно по запаху. Для этого они провели эксперимент среди 30 домашних кошек. Эксперты дали животным пластиковые пробирки с тампонами, имеющими запах тела их хозяина или незнакомца.

Было обнаружено, что кошки тратили намного больше времени на обнюхивание пробирок с незнакомым запахом, чем с запахом их хозяев. Кроме того, животные склонны были вдыхать неизвестные запахи сначала правой ноздрёй, а позже левой.