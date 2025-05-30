Обнаружены обломки затонувшего британского судна

У берегов Ирландии были найдены останки британского корабля «Recovery», который затонул в 1787 году при загадочных обстоятельствах. Судно, следовавшее из Италии в Ирландию, перевозило ценный груз мрамора и бронзы для банкира Джона Ла Туша. На борту находились шесть человек, включая двух сыновей капитана, и все они погибли.

© runews24.ru

Эксперт по затонувшим судам Эдмонд О'Бирн сделал эту находку с помощью сонарного оборудования, заметив штурвал корабля. Водолазы также обнаружили рядом бимсы, якорь, медный чайник и чернильницы. Обломки находятся на глубине 20 метров, и О'Бирн предполагает, что судно может всё ещё содержать часть своего ценного груза.

Исследования продолжаются, и выдвигается версия о том, что судно натолкнулось на отмель, лишилось руля и кормы, после чего было разрушено мощными волнами.