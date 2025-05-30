На северо-западе пустыни Негев, в районе Мерхавим (Израиль), впервые открыли для мира уникальную византийскую мозаику, обнаруженную еще в 1990 году на окраине Хирбат Беэр-Шема, недалеко от кибуца Урим. Ее возраст — около 1600 лет, она датируется периодом 324–638 годов н. э., когда регион входил в состав византийской провинции Палестина II. Об этом сообщили в Израильском управлении древностей.

Мозаика была частью большого монастыря, где производили вино: рядом с ней археологи обнаружили виноградный пресс и помещения для хранения кувшинов. Она состоит из 55 детализированных медальонов с изображениями мифологических фигур, сцен охоты, животных и повседневной жизни. Как рассказал Шайка Ландер из Израильского управления древностей:

«Это было крупное поселение площадью от 30 до 50 гектаров. Оно располагалось на древнем Набатейско-римском торговом пути, соединявшем Халуцу и Газу, и служило безопасным местом для ночлега и защиты от набегов бедуинов»

Сразу после открытия в 1990 году мозаика была снова засыпана для защиты, но со временем начала разрушаться. Мозаику держали в секрете от корреспондентов и общественности. В последние месяцы ее законсервировали и перевезли для экспозиции в муниципалитет Мерхавима в рамках проекта «Древности рядом с домом», реализуемого Израильским управлением древностей (IAA) и Министерством наследия.

«Это уникальная работа византийского мастера: мозаика выполнена из крошечных камней разных цветов, а для деталей использовано стекло и керамика», — отметил Ландер. Глава отдела консервации ИАА Ами Шахар подчеркнул, что теперь произведение искусства надежно защищено и доступно для всех.

Торжественное открытие состоялось в конце мая в присутствии министра по делам наследия Амихая Элияху, главы регионального совета Шаи Хаджага и директора ИАА Эли Эскозидо.