Определен хозяин роскошной гробницы, высеченной в скале в Луксоре

Египетские археологи установили личность владельца гробницы, которая была найдена еще около полувека назад. Им оказался влиятельный советник фараона.

© Российская Газета

Гробница, о которой идет речь, была найдена еще в 1970-х годах во время раскопок в некрополе Аль-Асасиф на западном берегу Луксора, пишет журнал Archaeology. Она была высечена в скале и имела сложную внутреннюю структуру. Еще в то время специалисты предположили, что гробница могла принадлежать высокопоставленному египетскому сановнику, однако идентифицировать покойного тогда так и не смогли.

Гробница каталогизирована под названием Kampp 23. Только сейчас ученые выяснили имя владельца. В исследовании египетским археологам помогали их канадские коллеги. Совместными усилиями они установили, что усыпальницу построили для человека по имени Амон-Мес.

Чиновник был главой города Фивы в период Рамессидов (около 1295-1070 годов до нашей эры). Также отмечается, что Амон-Мес упоминается во многих надписях, найденных в Луксоре. Судя по всему, у него могло быть много титулов.

Например, человек с таким именем являлся и советником фараона, и главным сборщиком налогов, и руководителем служб каменоломен. По мнению археологов, эти посты Амон-Мес занимал во времена правления фараона Рамсеса IV (правил около 1153-1147 годов до нашей эры).