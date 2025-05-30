Realme представила новый «турбо»-смартфон

Компания Realme анонсировала в Китае новую модель смартфона Neo7 Turbo. Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с ультратонкой рамкой толщиной всего 1,3 мм. Об этом сообщило издание FoneArena.

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«Сердцем» смартфона стал новейший процессор MediaTek Dimensity 9400e. Аппарат предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Среди особенностей новинки — водонепроницаемый корпус и продвинутая двухслойная система охлаждения на основе графена, обеспечивающая эффективный отвод тепла.

Фотовозможности Neo7 Turbo представлены 50-мегапиксельной основной камерой, дополненной 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Для селфи предусмотрен 16-мегапиксельный фронтальный датчик. Долгую работу обеспечивает аккумулятор Titan емкостью 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, способной восполнить заряд до 50% всего за 19 минут.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 15 с фирменным интерфейсом Realme UI 6.0. Он поддерживает две SIM-карты, обладает оптическим сканером отпечатков пальцев, интегрированным в дисплей, и инфракрасным датчиком. Габариты устройства составляют 162,42 на 75,97 на 8,25 мм при весе 203 грамма. Модель оснащена стереодинамиками и портом USB Type-C для аудио, а также поддерживает современные стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Realme Neo7 Turbo доступен для предзаказа с сегодняшнего дня, а его продажи в Китае стартуют 31 мая. Стоимость новинки варьируется от 1999 юаней (около 22 тысяч рублей по курсу на 29 июня 2025 года. – «Газета.Ru») за базовую комплектацию.