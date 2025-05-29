Японцы хотят запустить спутник, передающий энергию Солнца на Землю

Японские ученые разрабатывают проект по сбору солнечной энергии в космосе с ее последующей передачей на Землю беспроводным способом. Как сообщает GizmoChina, инициатива, возглавляемая Japan Space Systems (JSPACE), получила название Ohisama.

Работы ведутся с 2023 года. Японское правительство также финансировало исследования, лежащие в основе проекта. Власти собираются запустить небольшую установку на спутнике весом в 180 кг. Он будет вращаться вокруг Земли на высоте около 400 км с солнечными панелями общей площадью порядка 2 квадратных метров. Собранная энергия будет передаваться в виде электромагнитной волны гигагерцового диапазона, которая будет улавливаться наземной станцией в Суве, Япония.

Сейчас основной проблемой разработчиков является точность передачи. Энергия должна будет попадать в поле приемника шириной около 40 км, причем спутник в этот момент будет двигаться на первой космической скорости — 7,91 км/с или более 28000 км/ч. Однако исследователи считают, что в случае удачи их идея совершит революцию в использовании возобновляемой энергии, сократив зависимость от ископаемого топлива и обеспечив доступ к солнечной энергии даже ночью.