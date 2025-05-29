Ученые нашли в Колумбии новую генетическую линию древних людей

Ученые обнаружили новую группу древних охотников-собирателей, которые жили около 6000 лет назад вблизи сухопутного моста между Северной и Южной Америкой. Об этом пишет Phys.org.

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По данным исследователей, обнаруженная с помощью анализа ДНК группа жила на плато у современной Боготы, недалеко от того места, где сходятся обе Америки. При этом группа этих древних людей не является близкими родственниками ни коренных американцев в Северной Америке, ни древних или современных южноамериканцев.

«До этого момента мы не верили, что в Южной Америке может появиться какая-то другая линия. Это неожиданно», - пояснил археолог Андре Луис Кампело душ Сантуш из Флоридского Атлантического университета.

При этом спустя непродолжительное время древние люди исчезли, и генетически иной человеческий клан заселил эту территорию. Ученые не уверены точно, что именно привело к их исчезновению - смешались ли они с новой, более крупной группой, или были полностью вытеснены. Возможно, их потомки все еще живут где-то в Южной Америке, но их следы пока не найдены.

Ранее международная группа ученных из Германии и США обнаружила в недавно расшифрованной ДНК древнейших жителей Европы доказательства того, что первые представители нашего вида начали скрещиваться с неандертальцами около 45-49 тысяч лет назад. Согласно расчетам генетиков обмен генетическим материалом между ними носил постоянный характер и длился примерно семь тысяч лет.