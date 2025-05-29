Раскрыто истинное назначение Монгольской дуги

Практически все знают о Великой Китайской стене, но оказывается, это далеко не единственный огромный барьер, построенный в регионе. Международная группа археологов раскопала участок загадочной Средневековой системы стен (MWS), протянувшейся на 4000 километров через Китай, Монголию и Россию. В частности, они изучили 405 км в Монголии — так называемую Монгольскую дугу — и сделали неожиданный вывод: вместо массивных стен, защищавших от набегов, археологи нашли неглубокие канавы и земляные насыпи, а также квадратный вольер. Результаты опубликованы в журнале Antiquity.

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«Мы стремились определить использование вольера и Монгольской дуги. Какова была ее функция? Была ли это военная система для отражения армий, или барьер служил для контроля над регионом, управления пограничными переходами, предотвращения мелких набегов и гражданских беспорядков?» — отмечает археолог Гидеон Шелах-Лави соавтор исследования

На месте раскопок археологи нашли монеты династии Сун (960–1279 гг. н.э.), железные артефакты, а также каменную платформу с подогревом, которая, по словам Шелах-Лави, могла служить печью и спальным местом. Все это, вместе с укрепленными гарнизонами и инфраструктурой, указывает на круглогодичное размещение солдат и значимость этих укреплений для властей.

Исследователи предполагают, что Монгольская дуга использовалась не как оборонительная линия против армий, а скорее как система контроля — чтобы направлять людей к воротам, отслеживать их передвижения, регулировать потоки животных и товаров.

«Канава, конечно, не могла защитить от вторжения, но могла быть символом власти династии Цзинь и контроля над регионом», — сказал Шелах-Лави.

Средневековая система стен строилась разными династиями, включая династию Цзинь (1115–1234 гг. н.э.), чья империя охватывала территории Северного Китая и Внутренней Азии.