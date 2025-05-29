NASA переключилось на резервную линию топлива

NASA решило проблему отказа двигателей межпланетной станции «Психея». Вместо вышедшей из строя магистрали инженеры переключились на резервную. Это позволит станции продолжить полет к астероиду в Главном поясе между орбитами Марса и Юпитера, говорится на сайте организации.

Компания сообщила о прекращении работы двигателей 1 мая, хотя на самом деле они были выключены еще 1 апреля. До середины июня ситуация не вызывала опасений, но затем потребовалось внести изменения в траекторию полета. В этот период специалисты работали над устранением проблемы.

Двигатели функционируют на основе электрической энергии и ксенона. 1 апреля произошло падение давления в системе, что привело к автоматическому отключению двигателей. В ходе анализа была обнаружена неисправность клапана. Поскольку замена или ремонт клапана на расстоянии в миллионы километров не представляются возможными, было принято решение использовать альтернативный путь — резервную магистраль.

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Станцию запустили осенью 2023 года. Она достигнет астероида «Психея», предположительно металлического ядра не сформировавшейся планеты, в 2029 году. Это уникальный шанс для человечества исследовать аналог земного ядра.