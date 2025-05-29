На окраинах Солнечной системы обнаружен таинственный объект

Американские астрономы сделали неожиданное открытие на окраине Солнечной системы: объект, который, по их расчетам, может быть новой карликовой планетой. Это небесное тело, получившее название 2017 OF201, потенциально ставит под сомнение одну из самых интригующих космических гипотез последних десятилетий — существование Девятой планеты. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

© ESO/L. Calçada

По оценкам ученых, диаметр новой планеты составляет около 700 километров — в три раза меньше Плутона, но все же достаточно, чтобы считаться карликовой планетой.

2017 OF201 находится в три раза дальше от Земли, чем Нептун, и описывает экстремально вытянутую орбиту, уходящую более чем на 1 600 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца). Это означает, что на своем пути она заходит далеко в облако Оорта — удаленную зону, наполненную ледяными телами, граничащую с межзвездным пространством.

Полный оборот этой карликовой планеты занимает около 25 тысяч лет, а наблюдать ее можно лишь на 0,5% этого времени, то есть примерно один век. Сейчас объект стремительно тускнеет и вскоре станет недоступным для наблюдений.

Парадоксально, но открытие произошло в рамках поисков Девятой планеты — гипотетического объекта, чье гравитационное влияние, как считалось, должно объяснить странные скопления орбит ледяных тел за Нептуном. Однако орбита 2017 OF201 не вписывается в этот сценарий, что, по мнению исследователей, может ослабить аргументы в пользу существования этой планеты».

Авторы подали заявки на наблюдение объекта с помощью космических телескопов James Webb и Hubble, а также радиотелескопа ALMA.