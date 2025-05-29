Китай запустил спутник Shijian-26

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Shijian-26. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 4B с аппаратом Shijian-26 стартовала сегодня, 29 мая, в 07:12 московского времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Спутник успешно выведен на солнечно-синхронную орбиту.

Состоявшийся пуск стал 579-м для носителей серии Long March.

Ранее агентство сообщило об успешном запуске китайской миссии Tianwen-2 к квазиспутнику Земли.