Солнце делает токсичными выхлопные газы автомобилей

Выбросы современных бензиновых автомобилей, соответствующих самым строгим европейским экологическим стандартам EURO 6d, могут становиться значительно опаснее после попадания в атмосферу, открыли немецкие ученые.

© Naukatv.ru

Их выводы опубликованы в журнале Science Advances.

Причина — солнечный свет

Исследование было сосредоточено на бензиновом автомобиле, оснащенном сажевым фильтром (GPF), который значительно снижает выброс твердых частиц. Свежие выхлопные газы не оказывают заметного цитотоксического воздействия на клетки легких человека. Однако после «фотохимического старения» — естественного процесса преобразования под действием солнечного света и атмосферных окислителей — токсичность резко возрастает.

Обработанные солнцем выхлопные газы вызывают значительные повреждения ДНК и окислительный стресс как в раковых альвеолярных, так и в нормальных бронхиальных эпителиальных клетках. Эта токсичность обусловлена не только вторичными органическими и неорганическими аэрозолями, но и кислородсодержащими летучими соединениями, такими как карбонилы, которые образуются в атмосфере.

Пробел в лабораторных анализах

Эти результаты указывают на серьезный пробел в текущих методах тестирования и регулирования выбросов. Стандарт EURO 6d действительно гарантирует низкий уровень выбросов на выходе из выхлопной трубы — но не учитывает химические превращения, которые происходят с газами в атмосфере, подчеркнула Матильда Делаваль из Центра Гельмгольца в Мюнехене: «Наше исследование показывает, что мы упускаем важную часть картины, игнорируя изменения выхлопных газов после их попадания в окружающую среду».

«Существует явный разрыв между лабораторными испытаниями выбросов и их реальным поведением в атмосфере. Если мы не будем учитывать, что происходит с выхлопами после их выброса, мы рискуем недооценить истинное влияние транспортных загрязнений на здоровье», — добавил химик-аналитик Хендрик Чех из Ростокского университета.

Новый подход

Загрязнение воздуха остается одной из главных угроз для здоровья человечества, повышая риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смерти. То, что даже очищенные выбросы самых экологичных бензиновых автомобилей могут становиться токсичными, указывает на необходимость пересмотра стандартов с учетом как первичных, так и вторичных загрязнителей.

И это открытие можно считать четким и срочным сигнал: регулирования выбросов на выходе из выхлопной трубы уже недостаточно. Чтобы действительно защитить здоровье людей, стандарты должны учитывать, как выхлопные газы меняются — и становятся опаснее — в атмосфере.