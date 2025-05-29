Мировой океан начал терять свет

Мировой океан начал становится темнее. Тенденция представляет угрозу морским экосистемам, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology (GCB).

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По данным ученых, за последние двадцать лет свет потеряла пятая часть Мирового океана (21 процент). Площадь пораженной территории составляет порядка 75 миллионов квадратных километров. Потемнению подверглись как прибрежные зоны, так и открытый океан. В 9 процентах океана фотическая зона — толща воды, освещенная солнцем — уменьшилась более чем на 50 метров, в 2,6 процента — более чем на сотню. В то же время, как отмечают исследователи, некоторые части океана, наоборот, стали светлее. Освещенность повысилась на 10 процентах поверхности воды.

Проникая в толщи воды, солнечный свет не только запускает процесс фотосинтеза, но и диктует поведенческие циклы животных. Сокращение глубины фотической зоны представляет угрозу для существования целых экосистем, развернувшихся в морях по всей планете. Феномен авторы исследования объясняют по-разному. Если речь идет о прибрежных зонах, то к потемнению могли привести сток удобрений и органики с суши. Говоря об открытом океане, среди причин ученые называют новые темпы цветения водорослей и повышение общей температуры на поверхности воды, что снижает ее прозрачность.

Ранее стало известно, что на фоне глобального потепления промысловая рыба начала терять вес. Из-за повышения температуры воды рацион некоторых видов рыбы стал меняться — так, крупный планктон, которым питаются японские сардины и голавли, мельчает либо сменяется менее питательными медузами.