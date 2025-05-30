Найден череп неизвестного вида древнего человека

Найденный в Китае древний человеческий череп принадлежит ранее неизвестному виду людей, заявили ученые. Объект, которому присвоили название Maba 1, обнаружили в 1958 году в пещере в провинции Гуандун. Его возраст оценили в 300 тысяч лет.

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Предварительные исследования показали, что череп мог принадлежать неандертальцу. Авторы новой научной работы впервые провели детальный анализ внутренних структур черепа, включая синусы, мозговую оболочку и диплоические вены. Для этого использовали компьютерную томографию.

Результаты показали, что череп обладает рядом черт, присущих множеству других архаичных гоминидов. Но его невозможно отнести к какому-либо конкретному виду.

Так, общая морфология оказалась ближе к H. erectus. Но лобная доля была слишком маленькой для человека прямоходящего. Также ученые не выявили черт, характерных для неандертальцев, а мозг гоминида был намного меньше, чем у денисовцев.

Ученые отметили, что в среднем плейстоцене (780-126 тысяч лет назад) на Земле жило большое количество «промежуточных» видов человека. Существа, похожие на Homo sapiens, обитали в Марокко и Танзании, а в Замбии нашли разновидность Homo heidelbergensis. Интересно, что Maba 1 оказался похож на африканских гоминидов, хотя жил очень далеко от них. Ученые условно обозначили его как «не прямоходящего» (non-erectus) гоминида, сообщает American Journal of Biological Anthropology.

Ранее окаменелости древнего человека нашли в затопленной долине в Индонезии. Ученые идентифицировали кости H. erectus возрастом 140 тысяч лет. Гоминиды жили вокруг крупных рек, где у них был постоянный доступ к воде и пище. Также известно, что Человек прямоходящий собирал речные раковины.