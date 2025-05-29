Google представила обновленное приложение «Фото»

В честь десятилетия сервиса «Google Фото» вышло обновленное приложение для Android и iOS с новыми функциями редактирования на базе искусственного интеллекта. Об этом говорится в блоге компании.

По заявлениям Google, сервисом ежемесячно пользуются более 1,5 млрд человек, а его архив насчитывает свыше 9 трлн фотографий и видеороликов. В связи с этим компания решила модернизировать платформу, сделав ее более удобной и технологичной.

Теперь в Google Фото можно улучшать изображения с помощью ИИ, осветляя лица или усиливая контраст отдельных элементов, редактировать отдельные участки снимков, создавать видеоролики из фотографий и делиться альбомами через QR-коды, позволяя другим пользователям комментировать или загружать собственные снимки.

Обновления коснулись и интерфейса приложения. Теперь в разделе «Коллекции» появилась функция «Места», отображающая медиафайлы на интерактивной карте. В разделе «Обновления» появились новые воспоминания и подборки, а пользователи теперь могут скрывать даты, людей или животных, если не хотят видеть связанные с ними фотографии.

Выход обновленной версии «Google Фото» для Android состоится в июне, тогда как пользователи iOS получат обновление позже.