Россияне освоили искусственный интеллект

Школа коммуникаций НИУ ВШЭ совместно с исследовательским холдингом РОМИР представила результаты второго ежегодного исследования "Информационные технологии в восприятии россиян". Результаты исследования демонстрируют, что большинство россиян остаются технологическими оптимистами. 61,5% респондентов считают, что информационные технологии приносят пользу, в то время как лишь 31,7% рассматривают их как потенциально опасные.

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Исследование проводилось в три этапа: анализ медиапространства (1,1 млн сообщений от 460 тыс. авторов), репрезентативный опрос 2,5 тыс. респондентов и сравнительный анализ с данными 2024 года. Согласно результатам исследования, в 2025 году искусственный интеллект заместил собой IT в общественном сознании. Практически все технологические темы воспринимаются теперь через призму ИИ.

По мнению доцента Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Татьяны Соколовой, наблюдается кардинальная трансформация технологического сознания россиян. "Если в 2024 году искусственный интеллект вызывал преимущественно тревогу, то теперь произошла его полная "рутинизация". ИИ стал контекстуальным синонимом понятия "информационные технологии", заместив его в общественном дискурсе. Традиционные страхи чипирования, сбоев систем и излучения полностью ушли из медиапространства - их место заняли конкретные опасения, связанные с практическим применением ИИ", - отметил эксперт.

За год доля пользователей ИИ в России выросла с 27,3 до 39,2%, а количество регулярных пользователей - более чем в два раза: с 7,7% до 17,3%. При этом практический опыт работы с ИИ кардинально меняет восприятие его возможностей. Увеличилась доля людей, которые на собственном опыте убеждаются, что ИИ уступает человеку в творческой деятельности и генерировании новых идей.

Результаты исследования свидетельствуют о позитивной эволюции технологического сознания российского населения. Переход от необоснованных опасений к прагматическому восприятию указывает на растущую технологическую зрелость общества. Россияне демонстрируют адаптивный подход: осваивают новые технологии на практике, формируют реалистичные представления об их возможностях и ограничениях, при этом сохраняя здоровый скептицизм по отношению к излишне оптимистичным или пессимистичным прогнозам.