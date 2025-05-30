В Samsung захотели реструктуризовать полупроводниковое производство

Отраслевой источник, корейское издание SEDaily, сообщило, что Samsung рассматривает возможность значительных изменений в своём полупроводниковом бизнесе, включая слияние подразделения System LSI, отвечающего за разработку чипов, с другими предприятиями либо масштабную внутреннюю реструктуризацию.

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В связи с этим было организовано совещание руководителей Samsung DS, которое отвечает за выпуск полупроводников, по организационным операциям System LSI, целью является улучшение эффективности производства. Кроме того, в отчёте заседания говорится, что вендор рассматривает объединение System LSI с подразделением мобильных устройств MX или полупроводниковым литейным бизнесом.

Существует также возможность интеграции System LSI и Samsung Foundry (производство полупроводников под заказ), но это может вызвать проблемы с другим разработчиками чипов из-за утечки технологий Samsung. В связи с критическим значением этого вопроса, планируются дальнейшие совещания для принятия окончательного решения. В условиях эпохи искусственного интеллекта Samsung Electronics сталкивается с вызовами на рынке чипов, хотя ранее этот бизнес был успешным.