Rutube обошел по просмотрам VK Видео и YouTube

Видеохостинг Rutube в мае 2025 года обошел по числу просмотров VK Видео и YouTube , следует из результатов онлайн-опроса, представленного аналитическим агентством TelecomDaily.

Уточняется, что 77% опрошенных заявили, что постоянно или хотя бы единожды за последние полгода смотрели видео на Rutube.

При этом 80% из них планируют использовать сервис и в дальнейшем. На второй строчке по популярности расположился сервис сервис VK Видео (74%), YouTube (72%) занял лишь третью строчку. Далее в топе следует Дзен (42%), Одноклассники Видео (16%) и Смотрим (5%).

При этом лидеры рейтинга показали схожий результат по узнаваемости. Согласно опросу, 92% респондентов знают о существовании VK Видео, Rutube и YouTube.

Ранее генеральный директор «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров сообщал, что по итогу 2024 года число активных пользователей российского видеохостинга Rutube выросло до 78,3 млн человек, напоминает «Радиоточка НСН».