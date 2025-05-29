За нейросеть Natasha работали сотни индусов

Лондонская технологическая компания Builder.ai, некогда провозгласившая себя пионером в автоматизации создания приложений с помощью искусственного интеллекта, подала заявление о защите от банкротства. Этот шаг последовал за арестом значительной части ее активов крупным кредитором, что фактически парализовало деятельность стартапа в пяти странах. Об этом сообщает издание The Register.

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Builder.ai получила известность около десяти лет назад благодаря своему инновационному подходу: компания обещала клиентам разработку программ без написания кода, полагаясь на свою «нейросеть» под названием Natasha AI. Однако в 2019 году скандальное расследование The Wall Street Journal раскрыло, что основная часть программирования выполнялась сотнями живых специалистов из Индии, а не ИИ, что превращало заявленную технологию в прикрытие для бизнес-модели.

Удивительно, но даже после этого разоблачения инвесторы продолжили вкладывать средства в Builder.ai. Более того, ажиотаж в сфере ИИ позволил компании достичь статуса «единорога» с рыночной капитализацией, превышающей $1 млрд. В общей сложности стартап привлек свыше $440 млн, при этом среди известных инвесторов числились Microsoft, Суверенный инвестиционный фонд Катара и ряд других крупных фондов. Все это время компания работала по старой схеме – использовала труд людей и выдавала его за результат работы ИИ.

В феврале 2025 года в Builder.ai произошла смена руководства. Новая команда заявила, что причиной финансовых трудностей стало не использование фиктивного ИИ, а неэффективное финансовое планирование предыдущего менеджмента.

Кульминация наступила в мае, когда крупный кредитор Viola Credit наложил арест на $37 млн на счетах компании. Это привело к фактическому коллапсу операций Builder.ai в Великобритании, США, ОАЭ, Сингапуре и Индии. В ответ компания была вынуждена уволить большинство сотрудников и запросить защиту от банкротства, пытаясь спасти хотя бы часть бизнеса в той или иной стране.