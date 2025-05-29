В Туве археологи раскопали золото скифов

В ходе раскопок скифского кургана Туннуг-1 в Туве, проведенных специалистами Института истории материальной культуры РАН при поддержке Русского географического общества, был обнаружен ряд исключительных артефактов: таинственные кинжалы с эфесом в виде грациозного хищника, изысканные золотые украшения, конская упряжь и прочие ценные предметы старины.

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Курган Туннуг-1, расположенный в пойме реки Уюк в Республике Тыва, представляет собой уникальный памятник, известный как тувинская Долина царей. Это один из самых древних и крупных «царских» скифских курганов. С момента прихода сюда скифских племен в IX веке до нашей эры и до тюркского периода (VI-VIII вв. н.э.) это место оставалось значимым ритуальным центром. Археологические изыскания кургана ведутся последние семь лет, начиная с 2018 года.

В течение полевого сезона 2024 года ученые сделали ряд примечательных открытий, включая бронзовые зеркала, железные и бронзовые кинжалы, а также золотые украшения с геометрическим орнаментом. Эти предметы имеют решающее значение для понимания культурных и технологических взаимосвязей древних сообществ.

Особое внимание привлекают бронзовые зеркала с тщательно отполированной поверхностью и выступающими рукоятями. Подобные артефакты могли использоваться в ритуальных обрядах, связанных с погребальными культами или представлениями о жизни после смерти.

Среди оружия выделяется бронзовый кинжал с навершием, изображающим хищника в изящной свернувшейся позе. Этот образец демонстрирует характерные черты звериного стиля, распространенного среди кочевых народов Евразии, и подчеркивает важность оружия в погребальных церемониях.

Значительную долю находок составляют элементы конской упряжи, связанные с многочисленными жертвоприношениями лошадей. В их числе – бронзовые удила и псалии различных типов, включая уникальный псалий с навершием в форме головы птицы.

Особого внимания заслуживают фрагменты тканей. Исследователи отмечают материалы ярких оттенков: индиго, зеленого, красного и коричневого цветов. Это свидетельствует о богатой цветовой палитре и высоком мастерстве древних ткачей. В настоящее время проводятся реставрационные работы, в дальнейшем планируется реконструкция кроя одежды и сопоставительный анализ с аналогичными находками.

Совокупность артефактов указывает на сложные погребальные ритуалы, происхождение которых пока недостаточно изучено. Нетипичные для региона формы оружия и украшений предполагают наличие обширных культурных контактов или даже миграцию значительных групп населения, сформировавших на новой земле уникальную культуру.

В предыдущие сезоны исследователи изучили ритуальные захоронения 18 лошадей на кургане Туннуг-1, обнаружив параллели этому обряду в трудах Геродота и уточнив датировку. Научная статья об этом вошла в десятку главных археологических открытий по версии журнала Archaeology Magazine и была опубликована в издании Antiquity.