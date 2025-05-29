Бюджетный iPhone 16e подешевел в России на 40%. Теперь его можно купить менее чем за 50 тыс. руб., сообщает портал Hi-Tech Mail.

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Представленный в феврале 2025 года iPhone 16e изначально предлагался от 77 тыс. руб., после чего в марте подешевел уже до 57,5 тысяч. К концу мая 2025 года iPhone 16e можно приобрести за 47 тыс. руб. и даже дешевле, что почти на 40% меньше первоначальной стоимости.

Отмечается, что за эту цену предлагаются модели iPhone 16e с объемом памяти 128 ГБ. Причем речь идет об уже растаможенных устройствах, которые предлагаются на российских маркетплейсах.

iPhone 16e представляет собой духовного наследника бюджетной серии SE. При этом гаджет оснащается более современным «железом»: 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, мощным чипом Apple A18 с поддержкой ИИ-системы Apple Intelligence, одной тыльной камерой с разрешением 48 Мп, селфи-камерой на 12 Мп, USB-C и кнопкой действия вместо переключателя беззвучного режима.

Среди недостатков гаджета отмечают «стандартную» частоту экрана 60 Гц, отсутствие вспомогательных модулей камеры и магнитов MagSafe, а также устаревший вырез-«челку» вместо Dynamic Island. При этом беспроводная зарядка в смартфоне поддерживается, а ключевое новшество — фирменный модем Apple A1, который значительно повысил автономность устройства.