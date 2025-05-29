Лукашенко предложил подумать над созданием «белорусского NASA»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изучить вопрос создания местного аналога NASA.

На совещании с руководством Совета министров он напомнил, что сейчас основные функции по регулированию космической деятельности в республике выполняет Национальная академия наук.

"То есть, система есть. Вопрос простой: чем плоха или недостаточна действующая структура управления? Способна ли она полностью учитывать и полноценно участвовать в международных программах? И что получим от создания "белорусского NASA"? Будет ли эффект сопоставим с затратами на новую организацию и ее содержание? Обсудим", - сказал глава государства.

Трансляцию заседания вел телеканал "Первый информационный".

Как отметил президент, еще в советское время в Белоруссии сложилась космическая отрасль с внушительной составляющей в сферах обороны, науки, связи и других областях. По его словам, за годы независимости республика прилично продвинулась в этих направлениях, особенно находясь под санкциями. Лукашенко также сообщил, что ведутся работы по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения.