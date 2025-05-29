Обновление программ для Windows упростят

Корпорация Microsoft запланировала значительно упростить процесс обновления операционной системы (ОС) Windows и сторонних приложений. На это обратило внимание издание The Verge.

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Концепцию единых обновлений описал менеджер по продукту Windows Энджи Чен. По ее словам, «Центр обновлений Windows» должен стать открытой площадкой для разработчиков приложений. Они смогут подготавливать апдейты и патчи для своих программ, чтобы включать их в выпуски обновлений Windows и разворачивать одновременно с ними.

В настоящий момент обновления Windows и апдейты для установленных на компьютере программ приходят отдельно друг от друга. По мнению Чен, новый подход позволит упростить процесс обновлений приложений. Так, пользователь сможет устанавливать улучшения для ОС и программ одновременно, отслеживая историю изменений в «Центр обновлений Windows».

Энджи Чен предлагает использовать эту концепцию для корпоративных пользователей и уже пригласила разработчиков бизнес-приложений на закрытое тестирование функции. Однако журналисты The Verge заметили, что новым порядком выпуска обновлений мог ли бы воспользоваться и обычные пользователи.

В конце мая в Windows 11 добавили обновленный редактор «Блокнот» (Notepad) с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). В том числе, программа научилась самостоятельно писать тексты.