Названы смартфоны Samsung, которые точно не получат Android 17

Обновление прошивки до One UI 8 на базе Android 16 станет последним крупным обновлением для ряда смартфонов и планшетов Samsung. Полный список был опубликован порталом GizmoChina.

В список устройств, для которых One UI 8 станет последним крупным обновлением, вошли смартфоны Samsung Galaxy S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold4, Z Flip4, A33, A53, A73 5G, M05, F14, F05 и XCover 6 Pro. Среди планшетов указаны модули Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, Tab A9 и Tab A9+.

Отмечается, что пользователи этих устройств смогут рассчитывать на последующие небольшие обновления, включая версии One UI 8.1 и 8.1.1, а также патчи исправления безопасности. Однако потенциальные One UI 9 и Android 17 для них уже не выйдут.

На данный момент Samsung активно разрабатывает собственную оболочку One UI 8 и, несмотря на продолжающееся развертывание задержавшейся One UI 7 на базе Android 15, бета-версия Android 16 будет запущена в ближайшие месяцы. Выход стабильной сборки One UI 8 ожидается летом — вскоре после выхода складных Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, которые в числе первых получат эту прошивку.