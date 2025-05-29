Realme выпустит тонкий смартфон с батареей 10 000 мАч

Realme готовит смартфоны с аккумуляторами емкостью 7 500 и 10 000 мАч. Об этом компания заявила изданию Android Headlines.

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Предполагается, что первым смартфоном Realme с батареей на 7 500 мАч станет флагманский GT 8 Pro, выход которого запланирован до конца 2025 года. Предшествующий Realme GT 7 Pro выделялся на фоне конкурентов мощным чипом Snapdragon 8 Elite и кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Компания также анонсировала разработку смартфона с аккумулятором емкостью 10 000 мАч, который появится в «ближайшем будущем». Точные сроки пока не раскрываются.

Ключевой особенностью устройства стал аккумулятор с 10% кремниевого анода, благодаря чему батарея обладает высокой энергетической плотностью 887 Вт*ч/л. Это позволило поместить аккумулятор на 10 000 мАч в компактный корпус толщиной всего 8,5 мм при весе в 215 г. Кроме того, для оптимизации пространства под аккумулятор инженеры Realme применили компактную материнскую плату высотой 23,4 мм — самую миниатюрную среди Android-устройств.