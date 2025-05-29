Телескопы обнаружили объект с парадоксальным излучением

Астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований ICRAR в Австралии сообщили об открытии уникального космического объекта — ASKAP J1832-0911. Он выделяется среди известных объектов и может помочь понять природу загадочных космических сигналов, которые десятилетиями озадачивали ученых. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

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ASKAP J1832-0911 был обнаружен с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP. Этот телескоп зарегистрировал мощные радиосигналы, исходящие от объекта. Интересно, что J1832-0911 принадлежит к недавно открытой группе так называемых долгопериодных транзиентов (LPT) — космических объектов, которые испускают радиоволны с необычно длинными и регулярными интервалами, обычно каждые несколько минут или часов.

С момента первого обнаружения LPT в 2022 году астрономами из ICRAR было задокументировано всего 10 таких объектов. Они остаются загадкой: ученые пока не понимают, что именно их вызывает и как они работают. В марте 2024 года была выдвинута гипотеза, что LPT могут быть связаны с двойными звездными системами, где одна звезда — белый карлик, а другая — красный карлик. Однако J1832-0911 оказался еще более странным.

Когда ASKAP наблюдал за J1832-0911, рентгеновская обсерватория НАСА Chandra одновременно изучала тот же участок неба. Это стало настоящей удачей: рентгеновское излучение от LPT никогда прежде не фиксировали.

Ведущий автор исследования, астроном Цзытен (Энди) Ван из ICRAR, сказал:

«Это было похоже на поиск иголки в стоге сена. ASKAP видит большое поле неба, а Чандра наблюдает лишь его часть. Нам повезло, что они совпали»

Объект находится в Млечном Пути, примерно в 15 000 световых лет от Земли. Он испускает радио- и рентгеновские импульсы одновременно в течение двух минут каждые 44 минуты.

«Такая комбинация свойств уникальна и парадоксальна среди известных галактических объектов и требует нового объяснения», — утверждают авторы

Что же это может быть? Ученые обсуждают несколько гипотез:

магнетар — остаток сверхновой с мощнейшими магнитными полями. Магнетары могут излучать одновременно радиоволны и рентгеновские лучи, но поведение J1832-0911 отличается от уже известных магнетаров.

двойная система с намагниченным белым карликом — в этой модели быстро вращающийся белый карлик взаимодействует со своим компаньоном, создавая мощные импульсы, охватывающие электромагнитный спектр от радиоволн до рентгеновских лучей. Но и эта модель не объясняет все наблюдаемые свойства.

По словам Вана и его коллег, возможно, открытие J1832-0911 указывает на необходимость пересмотра существующих моделей звездной эволюции или даже на новую физику, которую ученые пока не понимают.

По мнению соавтора исследования, астрофизика Нанды Реа из Института космических наук (Испания):

«Находка одного такого объекта намекает на существование гораздо большего количества подобных систем. Открытие рентгеновских импульсов у J1832-0911 открывает новые возможности для понимания природы LPT»

Теперь исследователи будут активно искать другие такие объекты, чтобы собрать больше данных и, возможно, разгадать их загадку.