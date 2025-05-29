В России выработают единую политику использования VPN-сервисов

Минцифры планирует в ближайшие полгода определиться с единой политикой использования VPN-сервисов в России. Об этом 29 мая заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на IT-саммите в Москве, передает «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что в ближайшее полгода будут определены контуры политики в этой части.

«Доля трафика VPN сейчас увеличивается. При этом понятно, что с недружественными VPN, которые не выполняют требования российского законодательства, Роскомнадзор борется. При этом зачастую попадают, так сказать, в замес и корпоративные VPN, которые нужны (компаниям — Прим. ред.)», — сказал Шадаев.

По его мнению, настало время договорить о единых правилах по VPN. Министр пообещал поделиться конкретными деталями ближе к осени.

Как писала «Парламентская газета», по данным на начало апреля, в России с начала 2025 года заблокировали вдвое больше материалов, популяризирующих VPN-сервисы, чем за весь 2024-й. Было удалено или заблокировано 12,6 тысячи таких материалов, а за весь 2024 год — 6,9 тысячи.