Российская молодежь подсела на ИИ

В России подавляющее большинство молодых людей активно используют ИИ в повседневной жизни, используя его, в частности, для работы и учебы. Об этом свидетельствуют данные федерального социологического исследования «Перспективы развития искусственного интеллекта», которое NtechLab совместно с Центром развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА» провели в апреле 2025 года. Исследование охватило российскую молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Копия исследования имеется в распоряжении редакции.

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Согласно полученным результатам, 88% опрошенных активно применяют технологии ИИ в повседневной жизни. Отмечается, что 85% респондентов используют нейросети для выполнения рабочих и учебных задач. Наиболее распространенными сферами применения являются подготовка текстов с помощью ИИ (75%), а также сбор и анализ данных (55%).

Исследование также выявило, что 90% респондентов воспринимают искусственный интеллект как «библиотеку знаний». Второй по популярности образ – «освобождение человека от сложных задач», с которым согласились 75% опрошенных.

Значительная часть молодежи (72%) сравнила прорыв в развитии ИИ в наши дни с изобретением парового двигателя в XVIII веке, видя в искусственном интеллекте мощный драйвер масштабных изменений, аналогичных промышленной революции.

Важной находкой стало то, что более половины респондентов (63%) видят в ИИ образ «собеседника и друга, доброго робота». Около 30% молодежи считают, что в будущем человек сможет наделить ИИ эмпатией и душой, и примерно столько же выразили желание, чтобы ИИ смог чувствовать.