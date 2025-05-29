Новый прорыв: в России создан материал для очистки сточных вод и воздуха

Специалисты Института химии растворов РАН создали новый материал, который способен превращать ядовитые для живых существ вещества в углекислый газ, азот и воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Использование этого материала способствует очистке промышленных сточных вод и атмосферного воздуха от органических загрязнителей различного состава. В отличие от традиционных методов очистки, предлагаемый подход не требует значительных трудовых и энергетических затрат, а также регулярной замены фильтров.

Уточняется, что новый материал для разложения органических загрязнителей «привлекает» солнечный свет и «помогает» быстрее идти реакциям разложения ядовитых органических веществ, используя энергию неисчерпаемого ресурса.

Композит состоит из соединений бария, титана, кислорода и железной окалины (Fe3O4). Он чувствителен к магнитному полю, что повышает его эффективность. Материал можно использовать для очистки сточных вод и воздуха, а также в датчиках магнитного поля и запоминающих устройствах.

Ранее сообщалось, что ученым Томского политеха и их коллегам из Китая удалось создать высокоэффективные наноудобрения на основе галлуазита. В работе участвовали ученые из ТПУ и Гуандунского технологического университета (КНР). Природный минерал с нанотрубчатой структурой обеспечивает контролируемое высвобождение питательных веществ, ускоряя рост и урожайность растений. В состав высокоэффективных удобрений вошли медь, бор и йод.