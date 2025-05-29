Названы лучшие смартфоны для покупки летом 2025 года

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов стоимостью до 50 тыс. руб., которые эксперты рекомендуют рассмотреть к покупке летом 2025 года.

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Открывает список Huawei Nova 13 Pro за 28 тыс. руб. Он получил OLED-экран на 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, фирменный чип HiSilicon Kirin 8000 и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Смартфон выделяется двойной селфи-камерой на 60 и 8 Мп, тройной тыльной камерой на 50, 12 и 8 Мп, наличием защиты по стандарту IP65, стереодинамиков, ИК-порта и NFC-модуля.

Следом идет Xiaomi 14T за 36,1 тыс. руб., оснащенный AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с 1,5K-разрешением, частотой 144 Гц и яркостью до 4000 нит, чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra, тройной камерой с разрешением 50, 50 и 12 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 67 Вт. Среди прочего отмечается наличие защиты от воды и пыли IP68, стереодинамиков, ИК-порта и NFC.

Топ-3 замыкает Honor 200 Pro стоимостью 41,4 тыс. руб. За эти деньги устройство предлагает 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3, двойную селфи-камеру на 50 и 2 Мп, тройную тыльную камеру с разрешением 50, 50 и 12 Мп, а также кремний-углеродный аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной мощностью 66 Вт. Тут также предусмотрена защита IP65, стереодинамики и NFC.

В подборку также вошли OnePlus 13R и Google Pixel 9a, которые можно купить за 42,8 и 49,4 тыс. руб.