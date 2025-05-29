В России могут ограничить зарубежные облачные сервисы

В России можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги, заявил на Tadviser Summit министр цифрового развития Максут Шадаев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об "удушении" иностранных IТ-сервисов, которые действуют против РФ, но сами не до конца ушли с российского рынка.

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"Президент сказал - будем душить", - сказал министр.

Он считает, что этот вопрос можно рассматривать в более широком контексте. И подчеркнул, что отрасль в России развивается очень быстро.

По словам Шадаева, в России сейчас складывается непростая экономическая ситуация в связи с ключевой ставкой и тем, что заказчики буквально "режут" IT-бюджеты. В этой ситуации необходимо думать про дополнительные стимулы, чтобы повысить рост спроса на отечественные предложения в этой сфере, отметил он.

Министр подчеркнул, что сейчас есть определенный подход к этой ситуации - это поэтапное ограничение использования зарубежных облачных сервисов в крупных компаниях. При этом он уточнил, что речь о таком подходе идет только в том случае, если есть уже достаточно зрелые отечественные аналоги.