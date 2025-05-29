Карты 2ГИС стали доступны разработчикам приложений на ОС «Аврора»

2ГИС адаптировал свое решение Flutter SDK для российской ОС Аврора. Все возможности сервиса - от реалистичных 3D-карт, навигации и построения маршрутов до поиска объектов и оффлайн-режима - теперь впервые в стране доступны на смартфонах и планшетах на базе отечественной операционной системы.

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В пресс-службе картографического сервиса рассказали "РГ", что Flutter SDK от 2ГИС - это решение, которое ускоряет процесс разработки мобильных геосервисов и обеспечивает единый пользовательский опыт на всех девайсах. Продукт позволяет визуализировать карту, получать актуальную информацию об объектах, использовать навигацию, прокладывать маршруты и многое другое.

В компании подчеркнули, что новая версия продукта расширяет возможности применения геосервиса в мобильных решениях, системах транспортного контроля, сервисах доставки, туристических приложениях, а также в узкоспециализированных задачах, например, для координации выездных команд и специалистов на объектах. Адаптированная версия Flutter SDK по своему функционалу полностью сопоставима с решением 2ГИС для iOS и Android.

Представители картографического сервиса отмечают, что их решение также будет использоваться в серии программно-аппаратных комплексов (ПАК) "Открытой мобильной платформы" для реализации задач с повышенными требованиями к функциональности, точности и удобству геопозиционирования. Оно найдет применение при обслуживании распределённых технологических объектов в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации, химическая промышленность, ЖКХ, логистика и ритейл. Также технология поддержит организацию мобильных рабочих мест сотрудников, включая специализированные - в логистике и ритейле.

"2ГИС стал первым разработчиком на рынке, кто открыл возможность использования реалистичных 3D-карт, полноценных навигации и маршрутизации на устройствах под управлением отечественной ОС Аврора. Это позволяет бизнесу и госсектору получать надёжный геосервис, соответствующий высоким требованиям к функциональности и точности. Адаптированная версия Flutter SDK делает технологии 2ГИС доступными для мобильных приложений и решений для различных мобильных устройств", - отмечает Александр Картавцев, руководитель B2B-продуктов 2ГИС. "Появление лидера картографических сервисов 2ГИС на платформе Аврора - важная веха в формировании национальной экосистемы. Зрелость ОС Аврора, её активное развитие, а также предоставление инструментов и SDK для создания приложений всех классов делают её стратегическим выбором отечественных предприятий и организаций. С 2ГИС мы усиливаем наши позиции первой отечественной мобильной ОС", - подчеркнул Роман Аляутдин, директор по разработке ОС Аврора.

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество приложений с отечественной операционной системой выросло вдвое.

Также на страницах "РГ" был опубликован объемный аналитический материал о том, смогут ли российские разработчики повторить путь Huawei с их HarmonyOS.